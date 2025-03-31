Zeynep Yetgil Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Zeynep Yetgil Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

31.03.2025 11:16
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İstanbul Sultangazi Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan milli güreşçi Zeynep Yetgil, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ile antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz yönetimindeki 32 sporcu, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapıyor.

Bugüne kadar birçok başarıya imza atan 25 yaşındaki Zeynep Yetgil, 7-13 Nisan'da Slovakya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda 53 kiloda kürsünün en üst basamadığında yer almak istiyor.

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, AA muhabirine, kampın çok iyi geçtiğini söyledi.

Güreşe beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığını ifade eden genç sporcu, "10 yaşımda öğretmenimin tavsiyesi ile spora başladım. Öğretmenim gibi ben de beden eğitimi öğretmeni oldum. Hem güreş hayatıma devam ediyorum hem de öğretmenlik yapıyorum. Yaklaşık 15 yıldır güreş sporunun içerisindeyim." dedi.

İlk önemli başarısını elde ettiğinde çok gururlandığını dile getiren Zeynep, "İlk büyük madalyamı 2016 yılında Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük alarak elde ettim. Bu şekilde güreş serüvenim başladı. Ardından Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğüm oldu. 2018'de Avrupa gençler ve 23 yaş altı şampiyonluğu ile dünya 23 yaş altı üçüncülüğü şeklinde devam etti başarılarım. Avrupa, dünya ve İslam oyunlarında bir çok kez kürsüde yer aldım. 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlık döneminin verimli geçtiğini dile getiren milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Kadın güreşi 2016 yılından itibaren büyük ivme kazandı. Başarıların tesadüf olmadığını her yıl aldığımız kupa ve madalyalarla kanıtlıyoruz. Şimdiki hedefimiz büyüklerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edip orada bireysel dereceler elde etmek. Benim hedefim orada şampiyon olup bayrağımızla zafer turu atmak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zeynep Yetgil Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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