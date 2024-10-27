Zeytinburnu'nda 101. Yıl Coşkusu: Uluslararası Cumhuriyet Koşusu Gerçekleşti - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 101. Yıl Coşkusu: Uluslararası Cumhuriyet Koşusu Gerçekleşti

Zeytinburnu\'nda 101. Yıl Coşkusu: Uluslararası Cumhuriyet Koşusu Gerçekleşti

Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde Zeytinburnu'nda düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Koşusu, 2024 atletin katılımıyla gerçekleşti. Kenyalı sporcu James Kipkogei Kipkoech ve Daisy Jeptoo Kimel, erkekler ve kadınlar kategorisinde birinci oldu.

27.10.2024 14:41  Güncelleme: 14:42
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Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde bu yıl 15. kez düzenlenen Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu, 2024 profesyonel ve amatör koşucunun katılımıyla gerçekleşti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un start vermesiyle başlayan koşuda, atletler kıyasıya mücadele etti.

Zeytinburnu Belediyesi'nin bu yıl 15. kez kez düzenlediği ve Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla gerçekleşen Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un start vermesiyle başladı. Yarışta yurt içi ve yurt dışından olmak üzere toplamda 2024 atlet kıyasıya mücadele ederken, Kenyalı atlet James Kipkogei Kipkoech yarışmayı birinci olarak tamamladı. Kadınlar kategorisinde ise yine Kenyalı Daisy Jeptoo Kimel birinci olurken, altın madalya almaya hak kazandı. 7'den 70 farklı yaşlarda binlerce yarışmacının mücadelesinde renkli anlar ortaya çıkarken, açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Arısoy, " Cumhuriyet Zeytinburnu'nda bir farklı kutlanır, bu yılda coşku ile kutladık" dedi.

"Cumhuriyet, Zeytinburnu'nda farklı kutlanır, bu yılda coşku ile kutladık"

Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladıklarını Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Cumhuriyet Koşumuzun bu yıl 15.'sini yaptık. Çok şükür huzur içerisinde tamamlandı koşumuz. Bu yıl 2024 sporcumuz katıldı, koşumuza, hepsine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimiz bu topraklarda ilelebet payidar olsun diyoruz. Coşkuyla kutluyoruz her yıl olduğu gibi. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu güzel etkinliği devam ettireceğiz. Cumhuriyet Zeytinburnu'nda farklı kutlanır, bu yılda coşku ile kutladık" dedi.

Yarışmayı derece ile bitiren Halil Sade ise, "Zor bir parkurdu ama elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. İyi koştuğumu biliyorum ama daha iyisi olacağına inanıyorum. Sıralamamdan çok memnun değilim ama gelecek yıl daha iyi olacak. Tüm rakiplerimi de tebrik ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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