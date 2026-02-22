Ziraat Bankkart, Alanya Belediyespor'u 3-1 Geçti

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Yıldırım

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdelaziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Jokela, Hilmi Şahin)

ON Hotels Alanya Belediyespor: Çağatay Durmaz, Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Mojarad, Saadat, Batuhan Avcı (Zeka Çağatay Kır, Uğur Kılınç, İrfan Çetinkaya, Seganov, Marshall, İbrahim Emet, İsmail Koçak)

Setler: 25-13, 25-20, 22-25, 25-17

Süre: 102 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.

Ligde bu sezonki 17'nci galibiyetini elde eden lider Ziraat Bankkart, puanını 50'ye yükseltti. ON Hotels Alanya Belediyespor ise 14'üncü mağlubiyetini yaşadı.