Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Maksim Buculjevic, Bahov, Emir Pınar, Gutierrez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş ( Hüseyin Şahin, Ulaş Dokumacı, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir, Zilic)
Ziraat Bankkart: Hilmi Şahin, Bedirhan Bülbül, Samet Güneş, Wouter Ter Maat, Paolo Zonca, Trevor Clevenot (Berkay Bayraktar, Murat Yenipazar, Matthew Anderson, Toncek Stern)
Setler: 25-21, 29-31, 17-25, 20-25
Süre: 129 dakika (32, 42, 26, 29)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Ziraat Bankkart: Altekma'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
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