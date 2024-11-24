Ziraat Bankkart: Altekma'yı 3-1 Yendi - Son Dakika
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Spor

Ziraat Bankkart: Altekma'yı 3-1 Yendi

Voleybol Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, Altekma'yı deplasmanda 3-1 kazanarak galibiyet aldı.

24.11.2024 19:17
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Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

Altekma: Maksim Buculjevic, Bahov, Emir Pınar, Gutierrez, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş ( Hüseyin Şahin, Ulaş Dokumacı, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir, Zilic)

Ziraat Bankkart: Hilmi Şahin, Bedirhan Bülbül, Samet Güneş, Wouter Ter Maat, Paolo Zonca, Trevor Clevenot (Berkay Bayraktar, Murat Yenipazar, Matthew Anderson, Toncek Stern)

Setler: 25-21, 29-31, 17-25, 20-25

Süre: 129 dakika (32, 42, 26, 29)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.

Kaynak: AA

Voleybol, Yaşam, Spor, SMS, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Bankkart: Altekma'yı 3-1 Yendi - Son Dakika

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