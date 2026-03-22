Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde Zirveye Çıktı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 Efeler Ligi'ni Ziraat Bankkart lider tamamladı, play-off'a katılma hakkı kazandı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 2025-2026 normal sezonunu, Ziraat Bankkart zirvede tamamladı.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen ligde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla sona erdi. Lig etabını 23 galibiyetle bitiren son şampiyon Ziraat Bankkart, lider olarak play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Ligin 10 ve 16. haftasındaki maçlara çıkmadığı için 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilen Cizre Belediyespor'un yanı sıra sezonu 13. sırada tamamlayan Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor da küme düştü.

Yarı finalistlerin 3'ü başkentten

Ziraat Bankkart'ın ardından play-off 1-4 etabına yükselen diğer takımlar, 20 galibiyeti bulunan Halkbank, 19 maç kazanan Galatasaray HDI Sigorta ve 17 galibiyete sahip Spor Toto oldu.

Böylece Efeler Ligi'nde son 5 yılın tamamında, son 10 sezonun ise 8'inde şampiyon olan Ankara kulüpleri, 2026'da da yarı finalde 3 takımla temsil edilecek.

Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürmüştü.

SMS Grup Efeler Ligi 2025-2026 sezonundaki play-off yarı final eşleşmeleri ve puan durumu şöyle:

Play-off 1-4 etabı

Ziraat Bankkart-Spor Toto

Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta

Puan tablosu:


TakımOGMPASVS
1ZİRAAT BANKKART
25232677017
2HALKBANK
25205576526
3GALATASARAY HDI SİGORTA
25196516037
4SPOR TOTO
25178495944
5İSTANBUL GENÇLİKSPOR
25169515937
6FENERBAHÇE MEDICANA
251411445139
7BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
251411415048
8ALTEKMA
251114344752
9GEBZE BELEDİYESPOR
251015283955
10GAZİANTEP GENÇLİKSPOR
25817213561
11ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR
25619264360
12İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
25619233462
13KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR
25520122666
14CİZRE BELEDİYESPOR
13013-3539
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan’ı vurdu Aile teşhis sırasında yıkıldı 3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Aile teşhis sırasında yıkıldı
Biri 110, biri 106 yaşında Uzun yaşamın sırrı bu besinde Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

21:29
Şampiyonluk 4 dakikada geldi Lig Kupası’nda zafer Manchester City’nin
Şampiyonluk 4 dakikada geldi! Lig Kupası'nda zafer Manchester City'nin
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
20:18
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
19:46
İsrail, Arad ve Dimona’yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
İsrail, Arad ve Dimona'yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 21:38:11. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.