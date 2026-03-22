Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde Zirveye Çıktı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 2025-2026 normal sezonunu, Ziraat Bankkart zirvede tamamladı.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen ligde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla sona erdi. Lig etabını 23 galibiyetle bitiren son şampiyon Ziraat Bankkart, lider olarak play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Ligin 10 ve 16. haftasındaki maçlara çıkmadığı için 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilen Cizre Belediyespor'un yanı sıra sezonu 13. sırada tamamlayan Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor da küme düştü.

Yarı finalistlerin 3'ü başkentten

Ziraat Bankkart'ın ardından play-off 1-4 etabına yükselen diğer takımlar, 20 galibiyeti bulunan Halkbank, 19 maç kazanan Galatasaray HDI Sigorta ve 17 galibiyete sahip Spor Toto oldu.

Böylece Efeler Ligi'nde son 5 yılın tamamında, son 10 sezonun ise 8'inde şampiyon olan Ankara kulüpleri, 2026'da da yarı finalde 3 takımla temsil edilecek.

Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürmüştü.

SMS Grup Efeler Ligi 2025-2026 sezonundaki play-off yarı final eşleşmeleri ve puan durumu şöyle:

Play-off 1-4 etabı

Ziraat Bankkart-Spor Toto

Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta

Puan tablosu:



Takım O G M P AS VS 1 ZİRAAT BANKKART

25 23 2 67 70 17 2 HALKBANK

25 20 5 57 65 26 3 GALATASARAY HDI SİGORTA

25 19 6 51 60 37 4 SPOR TOTO

25 17 8 49 59 44 5 İSTANBUL GENÇLİKSPOR

25 16 9 51 59 37 6 FENERBAHÇE MEDICANA

25 14 11 44 51 39 7 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

25 14 11 41 50 48 8 ALTEKMA

25 11 14 34 47 52 9 GEBZE BELEDİYESPOR

25 10 15 28 39 55 10 GAZİANTEP GENÇLİKSPOR

25 8 17 21 35 61 11 ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR

25 6 19 26 43 60 12 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

25 6 19 23 34 62 13 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR

25 5 20 12 26 66 14 CİZRE BELEDİYESPOR

13 0 13 -3 5 39

Kaynak: AA