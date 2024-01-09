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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Knack'ı konuk edecek - Son Dakika
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Knack'ı konuk edecek

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda lider durumda bulunurken, yarın Belçika temsilcisi Knack'ı evinde ağırlayacak. Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak olan mücadelede, Ziraat Bankkart takımı galibiyet arayacak.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu\'nda Knack\'ı konuk edecek
09.01.2024 - 10:49,
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Belçika temsilcisi Knack'ı konuk edecek.

Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Başkent ekibi, gruptaki son maçında deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty takımını 3-0 yenerken, Knack ise sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu.

A Grubu'nda yaptığı 4 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, ilk sırada bulunurken; bir galibiyet, 3 mağlubiyeti olan Knack ise üçüncü basamakta yer alıyor.

Kaynak: AA
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