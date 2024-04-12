Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Sarı
Ziraat Bankkart: Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Gümüş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Vicentin)
Galatasaray HDI Sigorta: Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic)
Setler: 25-20, 25-20, 25-18
Süre: 75 dakika (25, 27, 23)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3-4'üncülük serisinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Sezonun üçüncüsünü belirleyecek 3 maçlık serinin ikinci maçı, İstanbul'da 16 Nisan Salı günü oynanacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Seride 2 galibiyete ulaşan takım, Efeler Ligi'nde sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
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