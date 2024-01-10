Ziraat Bankkart, Knack Roeselare\'i mağlup ederek 5\'te 5 yaptı

İSTANBUL, -
SALON: TVF Ziraat Bankkart
HAKEMLER: Dominga Lot, Juraj Mokry
ZİRAAT BANKKART: Arslan, Anderson, Faik Samet, Ter Maat, Camejo, Bedirhan (Berkay, Abdulsamet, Tuinstra, Burakhan, Vicentin, Oğulcan)
KNACK ROESELARE: Treial, D'hulst, Verhanneman, Coolman, Rotty, Plaskie (Deroey, Wijkstra, Depovere, Van Elsen)
SETLER: 19-25, 25-21, 13-25, 25-20, 18-16
SÜRE: 128 dakika (24, 28, 21, 26, 29)
Ziraat Bankkart, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımını 3-2 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.
Ziraat Bankkart, gruptaki altıncı ve son maçında 17 Ocak Çarşamba günü sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
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