Ziraat Bankkart'lı Clevenot Ankara'yı seviyor, Türkiye maçı zorlu olacak dedi - Son Dakika
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Ziraat Bankkart'lı Clevenot Ankara'yı seviyor, Türkiye maçı zorlu olacak dedi

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Fransa Milli Voleybol Takımı smaçörü Trevor Clevenot, Ziraat Bankkart'taki ortamdan ve Ankara'daki yaşamdan memnun olduğunu belirtti. Türk voleybolunun gelişimini öven Clevenot, 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye maçının çok zorlu geçeceğini söyledi.

Fransa Milli Voleybol Takımı'nın smaçörü Trevor Clevenot, Türkiye'de ve Ankara'da yaşamaktan memnun olduğunu belirterek, Türk voleybolunun son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de Ziraat Bankkart forması giyen Trevor Clevenot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüpten ve başkentteki yaşamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziraat Bankkart'ın organizasyonunun çok iyi olduğunu vurgulayan Fransız smaçör, "Kulüp harika, organizasyon harika. İşlerini gerçekten iyi yaptıklarını düşünüyorum. Voleybol açısından çok güzel bir ortam var. Ülke açısından da organizasyon çok iyi. Orada kendimi iyi hissediyorum. Bu sezon nereye gideceğimizi göreceğiz. Ama şu anda kafam Avrupa Şampiyonası'nda." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın güzel bir şehir olduğunu aktaran Clevenot, "Ankara'daki hayatı seviyorum. Büyük bir şehir, yapılacak çok şey var. Kendimi iyi hissediyorum ama zamanımın yüzde 95'ini kulüple geçiriyorum." diye konuştu.

2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile karşılaşacaklarını hatırlatan 32 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Milletler Ligi'nde ilk 8 içinde yer aldılar ve geçen yıldan gelen iyi bir dinamikleri var. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Bizim için çok ama çok zorlu bir maç olacak. Mücadele edeceğiz. İyi hazırlanmalıyız ama gerçekten güzel bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de erkek voleybolunun da geliştiğine dikkati çeken Clevenot, "Takımlara iyi yatırım yapıyorlar. Bu güzel bir şey. Umarım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir Türk kulübü olur. Bunun Türkiye için büyük bir hedef olduğunu düşünüyorum. Göreceğiz, bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Türk mutfağını da beğendiğini anlatan Clevenot, "Kebabı seviyorum. Genel olarak yemekleri seviyorum, orada gerçekten çok iyi yemekler yiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Bankkart'lı Clevenot Ankara'yı seviyor, Türkiye maçı zorlu olacak dedi - Son Dakika

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