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Ziraat Bankkart, Olympiakos'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Ziraat Bankkart, Olympiakos'u 3-1 mağlup etti

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-1 mağlup etti. Ziraat Bankkart, maçın ilk setini 25-18 kazandıktan sonra ikinci seti 25-20 kaybetti. Üçüncü seti 25-20 önde tamamlayan Ziraat Bankkart, dördüncü seti de 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Ziraat Bankkart, A Grubu'ndaki liderliğini sürdürdü.

Ziraat Bankkart, Olympiakos\'u 3-1 mağlup etti
12.12.2023 - 22:07,
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Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Ziraat Bankkart, A Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-1 mağlup etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan maçın ilk setini 25-18 kazanan Ziraat Bankkart, ikinci seti ise 25-20 yenik kapattı.

Maçın üçüncü setini 25-20 önde tamamlayan Ziraat Bankkart, dördüncü seti de 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, A Grubu'ndaki ilk 3 maçından galip ayrılan Ziraat Bankkart, grupta liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA
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