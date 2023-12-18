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Ziraat Bankkart, Polonya'da liderlik maçına çıkacak - Son Dakika
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Ziraat Bankkart, Polonya'da liderlik maçına çıkacak

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda lider olan Ziraat Bankkart, Polonya'da Grupa Azoty takımıyla karşılaşacak. Ziraat Bankkart, galibiyetle üst tura çıkma şansını elde edebilir.

Ziraat Bankkart, Polonya\'da liderlik maçına çıkacak
18.12.2023 - 10:05,
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Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Ziraat Bankkart, yarın 4. maçında Polonya'da Grupa Azoty takımına konuk olacak.

Kedzierzyn-Kozle kentinde Azoty Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.57'de başlayacak.

Grupta ilk devre maçları sonunda 3'te 3 yapan Ziraat Bankkart, 8 puanla zirvede bulunuyor. Grupta 2 galibiyet ve 1 yenilgisi bulanan Azoty ise 6 puanla 2. sırada yer alıyor.

Ziraat Bankkart, rakibini 3-0 ya da 3-1 yenerse, grubun diğer karşılaşmasında da alınacak sonuca göre bitime iki maç kala üst tura çıkmayı garantileyebilir.

İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşmayı Ziraat Bankkart, 3-2 kazanmıştı.

Kaynak: AA
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