Ziraat Bankkart Şampiyonlar Ligi'nde Polonya'ya Yenildi

Salon: Inalpi Arena

Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Aluron CMC Warta Zawiercie: Gladyr, Tavares, Russell, Bieniek, Boladz, Kwolek (Popiwczak, Zniszczol, Ensing)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Kooy)

Setler: 25-19, 24-26, 25-19, 25-19

Süre: 113 dakika

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaştığı Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 yenildi.

Başkent ekibinin servis hatalarıyla başladığı maçın ilk 10 oyunu (5-5) eşitlikle geçildi ancak Warta Zawiercie, peş peşe gelen bloklarla skoru 10-5'e getirdi. Skor yükünü Nimir Abdelaziz'in çektiği Ziraat Bankkart'a Russell ve Kwolek ile karşılık veren Warta Zawiercie, avantajını koruyarak ilk seti 25-19'luk skorla hanesine yazdırdı.

Ziraat Bankkart, ikinci sete 3-0 önde girse de yaptığı basit hatalarla 14. oyunda skora denge (7-7) geldi. Blok ve manşetteki performansını yükselten Ziraat Bankkart, bir kez daha 3 sayılık fark (12-9) oluşturdu. Başkent ekibi, Nimir'in "ace"i ve rakip takımdan Gladyr'in dışarı attığı smacın ardından 19-14 öne geçti. Fakat geri dönmeyi başaran Warta Zawiercie, Bieniek'in servis oyununda önce durumu 22-22'ye getirdi, devamında da 24-23 üstünlük yakaladı. Set puanını savunan Ziraat Bankkart, büyük çekişmenin yaşandığı ikinci seti 26-24 alarak durumu 1-1'e getirdi.

Karşılıklı sayılara sahne olan üçüncü setin ilk 34 oyununda denge (17-17) bozulmadı. Bedirhan Bülbül'ün smacı dışarı vurmasının ardından 19-17 üstünlük kuran Warta Zawiercie, Kwolek'in bloğuyla farkı 3'e çıkarması (22-19) sonrası seti 25-19 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin başında 4-2'lik üstünlük yakalayan Warta Zawiercie, başta Fornal olmak üzere çok sayıda hata yapan ve hücumda organize olmakta zorlanan Ziraat Bankkart'a karşı farkı 4'e (13-9) yükseltti. Russell'ın etkili olduğu Warta Zawiercie, Nimir'in ayakta tutmaya çalıştığı başkent ekibine karşı setten 25-19, karşılaşmadan da 3-1 galip ayrıldı.

Polonya ekibi, dörtlü final yolunda çıktığı 8 maçı da kazanan Ziraat Bankkart'a bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşattı.

Ziraat Bankkart, yarın TSİ 18.00'de oynanacak 3'üncülük maçında, Polonya'nın PGE Projekt Varşova takımıyla karşılaşacak.

Aluron CMC Warta Zawiercie ise aynı gün TSİ 21.30'daki finalde, geçen yıl kupayı kaldıran İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini Perugia'nın karşısına çıkacak.