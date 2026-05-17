Ziraat Bankkart Şampiyonlar Ligi'nde Polonya'ya Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ziraat Bankkart Şampiyonlar Ligi'nde Polonya'ya Yenildi

17.05.2026 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Aluron CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 kaybetti.

Salon: Inalpi Arena

Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Aluron CMC Warta Zawiercie: Gladyr, Tavares, Russell, Bieniek, Boladz, Kwolek (Popiwczak, Zniszczol, Ensing)

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Bedirhan Bülbül, Nimir Abdelaziz, Clevenot, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Kooy)

Setler: 25-19, 24-26, 25-19, 25-19

Süre: 113 dakika

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaştığı Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie'ye 3-1 yenildi.

Başkent ekibinin servis hatalarıyla başladığı maçın ilk 10 oyunu (5-5) eşitlikle geçildi ancak Warta Zawiercie, peş peşe gelen bloklarla skoru 10-5'e getirdi. Skor yükünü Nimir Abdelaziz'in çektiği Ziraat Bankkart'a Russell ve Kwolek ile karşılık veren Warta Zawiercie, avantajını koruyarak ilk seti 25-19'luk skorla hanesine yazdırdı.

Ziraat Bankkart, ikinci sete 3-0 önde girse de yaptığı basit hatalarla 14. oyunda skora denge (7-7) geldi. Blok ve manşetteki performansını yükselten Ziraat Bankkart, bir kez daha 3 sayılık fark (12-9) oluşturdu. Başkent ekibi, Nimir'in "ace"i ve rakip takımdan Gladyr'in dışarı attığı smacın ardından 19-14 öne geçti. Fakat geri dönmeyi başaran Warta Zawiercie, Bieniek'in servis oyununda önce durumu 22-22'ye getirdi, devamında da 24-23 üstünlük yakaladı. Set puanını savunan Ziraat Bankkart, büyük çekişmenin yaşandığı ikinci seti 26-24 alarak durumu 1-1'e getirdi.

Karşılıklı sayılara sahne olan üçüncü setin ilk 34 oyununda denge (17-17) bozulmadı. Bedirhan Bülbül'ün smacı dışarı vurmasının ardından 19-17 üstünlük kuran Warta Zawiercie, Kwolek'in bloğuyla farkı 3'e çıkarması (22-19) sonrası seti 25-19 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin başında 4-2'lik üstünlük yakalayan Warta Zawiercie, başta Fornal olmak üzere çok sayıda hata yapan ve hücumda organize olmakta zorlanan Ziraat Bankkart'a karşı farkı 4'e (13-9) yükseltti. Russell'ın etkili olduğu Warta Zawiercie, Nimir'in ayakta tutmaya çalıştığı başkent ekibine karşı setten 25-19, karşılaşmadan da 3-1 galip ayrıldı.

Polonya ekibi, dörtlü final yolunda çıktığı 8 maçı da kazanan Ziraat Bankkart'a bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşattı.

Ziraat Bankkart, yarın TSİ 18.00'de oynanacak 3'üncülük maçında, Polonya'nın PGE Projekt Varşova takımıyla karşılaşacak.

Aluron CMC Warta Zawiercie ise aynı gün TSİ 21.30'daki finalde, geçen yıl kupayı kaldıran İtalyan kulübü Sir Sicoma Monini Perugia'nın karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Bankkart Şampiyonlar Ligi'nde Polonya'ya Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı

01:42
Eurovision’da İsrail performansı sırasında Filistin bayrağı dalgalandı
Eurovision'da İsrail performansı sırasında Filistin bayrağı dalgalandı
23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
22:30
Fransa’yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 01:59:15. #7.12#
SON DAKİKA: Ziraat Bankkart Şampiyonlar Ligi'nde Polonya'ya Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.