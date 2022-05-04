Ziraat Bankkart şampiyonluk, Halkbank seriyi uzatmak için sahaya çıkacak - Son Dakika
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Ziraat Bankkart şampiyonluk, Halkbank seriyi uzatmak için sahaya çıkacak

04.05.2022 10:30
Ziraat Bankkart şampiyonluk, Halkbank seriyi uzatmak için sahaya çıkacak

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında yarın Ziraat Bankkart ile Halkbank karşılaşacak.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında yarın Ziraat Bankkart ile Halkbank karşılaşacak.

Başkent Voleybol Salonu'nda saat 20.00'da başlayacak maç, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

Seride 2-0 önde olan Ziraat Bankkart, Halkbank'ı bir kez daha yenerse geçen sezondan sonra 2021-2022 sezonunu da şampiyonlukla tamamlayacak. Normal sezonu lider bitiren Halkbank ise şampiyonluk umudunu korumak için yarın kazanmak zorunda.

İki başkent takımı arasında final serisinin ilk iki maçını Ziraat Bankkart, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Ziraat Bankkart ikinci şampiyonluk için sahada

Ziraat Bankkart, 52. sezonu oynanan ligde daha önce bir kez şampiyon oldu.

Tek şampiyonluğunu geçen sezon yaşayan başkent temsilcisi, üst üste ikinci zafer için mücadele ediyor.

Halkbank ise daha önce 9 kez mutlu sona ulaştı. Halkbank'ın 10. şampiyonluğunu bu sezon kazanması için rakibini final serisinde üst üste 3 maç yenmesi gerekiyor.

Bu iki takım dışında ligde daha önce Eczacıbaşı 12, Fenerbahçe 5, Galatasaray ve Arkas Spor 4'er, Arçelik, NETAŞ, İETT ve Erdemir 3'er, Muhafızgücü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Boronkay birer kez şampiyon oldu.

Ligde 2019-2020 sezonu devam ederken, salgın nedeniyle iptal oldu ve o sezon şampiyon ilan edilmedi.

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Ziraat Bankkart, seriyi 2-0'a taşıdı Ziraat Bankkart, seriyi 2-0'a taşıdı

Efeler Ligi, Play Off, Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ziraat Bankkart şampiyonluk, Halkbank seriyi uzatmak için sahaya çıkacak - Son Dakika


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