Ziraat Bankkart Yarı Finale Hazır

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Polonya kulübü Aluron CMC Warta Zawiercie ile karşılaşacağı CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçının hazırlıklarını tamamladı.

Başantrenör Mustafa Kavaz'ın yönetimindeki antrenman, karşılaşmanın oynanacağı İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın devamında sporcular; servis, manşet, smaç, sıçrama ve blok üzerine çalıştı. Savunma, dublaj ve geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden antrenman, oynanan maçla sona erdi.

Ziraat Bankkart ile Aluron CMC Warta Zawiercie arasındaki karşılaşma, bugün TSİ 21.30'da başlayacak.