Ziraat Kupası İkinci Eleme Turu Maçları

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ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda yarın Balıkesirspor ve Fethiyespor sahaya çıkacak. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor, saat 13.00'te Kilis Belediyespor'a konuk olacak. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Fethiyespor ise Düzcespor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak.

Bu turda rakibini mağlup eden taraf tur atlayacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kupada yoluna devam edecek takımı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine beraberlik halinde seri penaltı atışları belirleyecek.