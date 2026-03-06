Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak.
Son Dakika › Spor › Ziraat Kupası Kura Çekimi 11 Mart'ta - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?