Ziraat Kupası Kura Çekimi 11 Mart'ta

06.03.2026 12:53
Çeyrek ve yarı final kura çekimi 11 Mart'ta İstanbul'da yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılacak.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

