Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turu, bugün 4 müsabakayla devam etti.
Organizasyonun 2. turunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, bir üst tura yükseldi.
Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor karşılaşması, Diyarbekirsporlu futbolcular uzatma bölümünde sahadan çekildiği için tamamlanamadı. Maçın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından 1-0 geride olan Diyarbekirspor'un oyuncuları, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Müsabaka ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Organizasyonun 2. turu, bugün saat 19.00'da yapılacak Erciyes 38 Futbol- Orduspor 1967 maçıyla tamamlanacak.
Şu ana kadar müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Türk Metal 1963- Pazarspor: 1-3
Kemerkent Bulvarspor- İnegölspor: 0-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: 0-1
Uşakspor- Bursaspor: 0-1
Son Dakika › Spor › Ziraat Kupası'nda Diyarbekirspor Maçtan Çekildi - Son Dakika
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