Ziraat Kupası'nda Diyarbekirspor Maçtan Çekildi

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turu, bugün 4 müsabakayla devam etti.

Organizasyonun 2. turunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, bir üst tura yükseldi.

Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor karşılaşması, Diyarbekirsporlu futbolcular uzatma bölümünde sahadan çekildiği için tamamlanamadı. Maçın 118. dakikasında bir faul pozisyonunun ardından 1-0 geride olan Diyarbekirspor'un oyuncuları, kulübeden gelen talimatla sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Müsabaka ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Organizasyonun 2. turu, bugün saat 19.00'da yapılacak Erciyes 38 Futbol- Orduspor 1967 maçıyla tamamlanacak.

Şu ana kadar müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Türk Metal 1963- Pazarspor: 1-3

Kemerkent Bulvarspor- İnegölspor: 0-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor: 0-1

Uşakspor- Bursaspor: 0-1