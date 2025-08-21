Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kuraları çekildi. Bu turda maçlar 2-3-4 Eylül'de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Bu turda müsabakalar 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak

Mecnun Otyakmaz: "Amacımız seyir zevki yüksek maçların oynanması"

Kura çekimi öncesi konuşma yapan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kupanın en köklü organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, 5 ligden 155 takımın katılacağını kaydetti. Kupa statüsüyle ilgili bilgi de veren Otyakmaz, "Amacımız daha zevkli, heyecanlı ve seyir zevki yüksek maçların oynanması. Bu amaçla kupanın formatında bazı değişikliklere gittik. Geçen yıla göre grup elemeleri sayısını 5'ten 4'e indirdik. Grup aşamasında ise takımlarımız 3 yerine 4 maç oynayacak" dedi.

"Avrupa'ya kısa yoldan bilet niteliği taşıması özel kılıyor"

Alt lig takımlarının üst lig ekiplerini geçmişte yenerek kupada birçok sürprize imza attığını belirten Mecnun Otyakmaz, "Bu sürprizler, Türkiye Kupası'nın heyecanını ve marka değerini büyütüyor. Bu yıl da aynı ruhta ve ilgiyle izlenen maçların oynanmasını temenni ediyoruz. Süper Lig'de şimdiye kadar 6 takım şampiyonluk ipini göğüslerken, Ziraat Türkiye Kupası'nı 16 farklı takımın kazanması kupadaki beklentileri daha da yukarılara taşıyor. Kupayı özel kılan bir başka unsur da Avrupa'ya kısa yoldan bilet niteliği taşımasıdır" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Güzide Gebze Spor - Bulvarspor

İnkılap Futbol Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri

Kırklarelispor - Galata Spor

Bartınspor - Anadolu Üniversitesi

Çankırı Futbol Spor - Ankara Demirspor

Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor

MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor

Polatlı 1926 Spor - Çankaya Spor

Etimesgut Spor - Kdz. Ereğli Belediye Spor

Sinopspor - Orduspor 1967

Erbaaspor - Tokat Belediye Spor Kulübü

Yozgat Belediyesi Bozok Spor - Fatsa Belediyespor

1461 Trabzon FK v Serhat Ardahan Spor

1926 Bulancakspor - Artvin Hopaspor

Çayeli Spor - Şiran Yıldız Spor

Bayburt Özel İdare Spor - Giresunspor

Kars 36 Spor - 24 Erzincanspor

Diyarbakır Spor - Bitlis 1916 Futbol

Kurtalan Spor - Şanlıurfaspor

Karaköprü Belediye Spor - Hakkari Zap

12 Bingöl Spor - Mardin 1969 Spor

Muş Spor - Şırnak Petrol Spor

Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis Bld. Spor

Kahta 02 Spor - İskenderunspor

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü - Yeni Malatyaspor

Dersim Spor - Adanaspor

Kahramanmaraş Spor - Osmaniyespor Futbol Kulübü

Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol - Niğde Belediyespor

Erciyes 38 Futbol Kulübü - Türk Metal 1963 Spor

Karaman Futbol Kulübü - Suvermez Kapadokya Spor

Isparta 32 Spor - Kırşehir Futbol Spor

Denizli İdmanyurdu Güreller Spor - Nazillispor

Fethiyespor - Söke 1970 Spor

Alanya 1221 Futbol - Muğlaspor

Bucak Belediye Oğuzhanspor - Kepez Spor

Bursaspor - Söğütspor

Bucaspor 1928 - İzmir Çorhulu Futbol Kulübü

Aliağa Futbol - İnegöl Kafkas Spor

Edirnespor - Somaspor

Yalova FK 77 - Bursa Nilüfer

Bursa Yıldırım Spor - Altay

Kestel Çilek Spor - Uşak Spor

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Afyonspor

İnegölspor - Ezinespor - İSTANBUL