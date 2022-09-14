Ev sahibi kulüpten yapılan açıklamada, Faruk Çelik Spor Kompleksi'nde bugün oynanması planlanan müsabakanın, Cizre Serhatspor'un gelmemesinden dolayı hakem Erhan Kaya tarafından tatil edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Cizre Serhatspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçına çıkmadı - Son Dakika

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