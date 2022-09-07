Bilecik 1969 Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda günü Yalovaspor'u konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik 1969 Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda günü Yalovaspor'u konuk edecek

07.09.2022 13:17
Bilecik 1969 Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda günü Yalovaspor'u konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci eleme turunda Bilecik 1969 Spor Kulübü-Yalovaspor eşleşmesinin maç günü saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci eleme turunda Bilecik 1969 Spor Kulübü- Yalovaspor eşleşmesinin maç günü saati belli oldu.

13 Eylül Salı günü Şeyh Edebali Üniversitesi Sahası'ndan saat 15: 30'da oynanacak müsabaka öncesi bütün kent heyecan içinde bekliyor. 15 yılın ardından bir profesyonel bir ligde mücadele olan Bilecik 1969 Spor Kulübü maç hazırlıkları günü çift idmanla geçirirken, taraftarlar maç için özel hazırlıklar yapıyorlar.

Bilecik 1969 Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin, yıllar sonra birde Ziraat Türkiye Kupası'yla profesyonel bir karşılaşmaya çıkacakları söyleyerek, tüm Bileciklileri takımlarına destek için stadyuma davet etti. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar' Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar' Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yalovaspor, Bilecik, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik 1969 Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda günü Yalovaspor'u konuk edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:03:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik 1969 Spor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda günü Yalovaspor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement