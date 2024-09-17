Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva kontrolünde düzenlendi. Eşleşmelerde, Türkmetal 1963 Spor - Pazarspor ve Altay - Karaman FK gibi maça dikkat çeken karşılaşmalar yer aldı.

17.09.2024 16:02  Güncelleme: 16:06
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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Kulüp başkanları ve temsilcileri tarafından gerçekleştirilen kura çekimine TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın eşlik etti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Türkmetal 1963 Spor- Pazarspor

Bulvarspor - İnegölspor

Kilis Belediyespor - Balıkesirspor

Kahramanmaraş Spor - Çorlu Spor 1947

Ağrı 1970 SK - Arnavutköy Belediyesi FK

Uşakspor - Bursaspor

Muğlaspor - Sarıyer

Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksarayspor

Erciyes 38 Futbol SK - Polatlı 1926 SK

Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor

Bitlis Özgüzelderespor - Kelkit Hürriyet SK

Altay - Karaman FK

Karabük İdmanyurduspor - Bursa Nilüfer FK

Giresunspor - Viranşehir Belediye Spor

Tuzlaspor - Tire 2021 FK

Büyükçekmece Tepecik Spor - Serik Belediyespor

Etimesgut Belediyespor - Şırnak Petrol SK

Fatsa Belediyespor - Silifke Belediye Spor

Çayelispor - Yeşil Yalova FK

Fethiyespor - Düzcespor

Amasyaspor FK - Bucak Belediye Oğuzhan Spor

Nazilli Spor - Somaspor

Yozgat Belediye Bozok Spor - Kırklarelispor

Ankara Demirspor - Mazıdağı Fosfat Spor

Adıyaman FK - Afyonspor

Artvin Hopaspor - Belediye Derince Spor

Zonguldak Kömürspor - Kırıkkale Futbol SK

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri - Mardin 1969 Spor

Küçükçekmece Sinop SK - Altınordu

Bayburt Özel İdare Spor - Bergama Sportif Faaliyetler

Ergene Velimeşe Spor - Çankaya SK - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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