Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları 6-8 Ekim'de oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları 6-8 Ekim'de oynanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maç programını duyurdu. 6, 7 ve 8 Ekim'de oynanacak karşılaşmaların saat ve saha bilgileri de açıklanan programda yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu müsabakalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

6 Ekim Salı:

14.00 Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor (Eren)

14.00 Kırklarelispor-Bayburtspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Sakaryaspor-Arıt Kayadibispor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar SK (Alsancak Mustafa Denizli)

7 Ekim Çarşamba:

14.00 Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Reyhanlı Tayfun Sökmen)

14.00 Kars 36 Spor-Fatsa Belediyespor (Kars Atletizm Sahası)

14.00 Niğde Belediyespor-Ağrı 1970 Spor (Niğde 5 Şubat)

14.00 Tokat Belediyespor-Etimesgutspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Kızıltepe İlçe)

14.00 Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

14.00 Hakkari Zapspor-Adana Demirspor (Merzan Şehir)

14.00 Somaspor-Alanya 1221 Futbol (Soma Nazım Yavuz)

14.00 Adanaspor-Adana Adaletgücüspor (Yeni Adana)

14.00 Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor (Pazar İlçe)

14.30 Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen (Silivri Müjdat Gürsu)

14.30 Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (İBB 100. Yıl)

14.30 Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.30 Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozok (Gölcük Şehir)

14.30 Karacabey Belediyespor-Galataspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.30 Gemlik Sümerbey Futbol-Uşakspor (Gemlik Atatürk)

14.30 Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Söke İlçe)

14.30 Bigaspor-Balıkesirspor (Biga İlyas Bayram)

14.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kepezspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.00 Malatya Yeşilyurtspor-Gelecek Siirt 56 Spor (Yeni Malatya)

20.00 Eskişehirspor-1922 Akşehirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

8 Ekim Perşembe:

14.00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor (Denizli Atatürk)

20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (19 Eylül)

Kaynak: AA
Türkiye Futbol FederasyonuTürkiye KupasıSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova’da hayatını kaybeden 57 yaşındaki adamın cenazesi kilometrelerce omuzlarda taşındı Yüksekova'da hayatını kaybeden 57 yaşındaki adamın cenazesi kilometrelerce omuzlarda taşındı
Ramazan umresi için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan’dan dönemiyorlar Ramazan umresi için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan'dan dönemiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü
Şişli’de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu Şişli'de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu
Gaziosmanpaşa’daki dayak olayında yeni perde Kiracı, ev sahibi Wilma Elles’i işaret etti Gaziosmanpaşa'daki dayak olayında yeni perde! Kiracı, ev sahibi Wilma Elles'i işaret etti
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında! BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı yapacak
18:12
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
17:30
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
17:30
Trump BM’de konuştu İran’a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
Trump BM'de konuştu! İran'a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
17:13
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
16:54
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
16:48
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 18:15:50. #7.12#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları 6-8 Ekim'de oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement