Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Karşıyaka, 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 yendi

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Karşıyaka, 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu bugün oynanan 4 karşılaşmayla başladı. Günün son maçında Karşıyaka, 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 yenerken diğer sonuçlar Bitlis 1916'nın 6-0'lık galibiyeti, Kırklarelispor'un 1-0'lığı ve Sakaryaspor'un 2-0'lığı oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu bugün oynanan 4 maçla başladı.
Günün son mücadelesinde Karşıyaka, konuk ettiği 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bitlis 1916-1964 Silifkespor: 6-0
Kırklarelispor-Bayburtspor: 1-0
Sakaryaspor-Arıt Kayadibispor: 2-0
Karşıyaka-1923 Afyonkarahisarspor: 3-1
Kaynak: AA
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