Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Hakemleri Açıklandı

14.09.2025 16:56
16 Eylül'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarında görevli hakemler belirlendi.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 16 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın 2. turunda 16 Eylül Salı günü yapılacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

13.30 Ağrı 1970 SK- Batman Petrolspor: Ertuğrul Kösterelioğlu

14.30 Kahta 02- Adana Demirspor: Burak Demirkıran

14.30 Karaköprü Belediyespor- Bitlis 1916: Alp Tanırgan

15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK: Kadir Demir

15.00 Beykoz İshaklıspor- Karacabey Belediyespor: Mertcan Erölmez

15.00 Kestel Çilekspor- Fethiyespor: Ceyhun Elmas

15.30 Kırıkkale FK- Manisa FK: Yusuf Adnan Kendirciler

18.00 Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK: Süleyman Bahadır

19.00 İzmir Çoruhlu FK-ISBAŞ Isparta 32 SK: Levent Buğra Vartemel

20.30 Atakaş Hatayspor- Erciyes 38: Hakan Ülker

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Politika, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

