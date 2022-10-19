Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu

19.10.2022 21:48
Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Kastamonuspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da yeni transfer Mathias Ross, ilk 11'de maça başladı. Danimarkalı savunmacının henüz mücadelenin başında Kastamonusporlu Ömer Yücel'e hava topuna çıkarken yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. Bazı futbolseverler pozisyonda kırmızı kartına başvurmadığı için hakem Yiğit Arslan'a tepki gösterdi.

Galatasaray ile Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında yaşanan bir pozisyon gündem oldu.

MÜDAHALESİ TARTIŞMA YARATTI

Galatasaray'ın yeni transferi Mathias Ross, 3. dakikada yaşanan bir pozisyonda Kastamonusporlu Ömer Yücel'in kafasına dizi ve eliyle müdahalede bulundu. Bu pozisyon sosyalmedyada büyük ses getirdi.

Galatasaray'ın yeni transferinin Kastamonusporlu futbolcuya yaptığı hareket kıyameti kopardı
Görüntü: A Spor

HAKEMİN KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Bazı futbolseverler pozisyonun kırmızı kart gerektirdiğini belirterek, maçın hakemi Yiğit Arslan'a tepki gösterdi. Arslan pozisyonda kartına başvurmadı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu - Son Dakika


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