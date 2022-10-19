Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu

Galatasaray ile Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında yaşanan bir pozisyon gündem oldu.

MÜDAHALESİ TARTIŞMA YARATTI

Galatasaray'ın yeni transferi Mathias Ross, 3. dakikada yaşanan bir pozisyonda Kastamonusporlu Ömer Yücel'in kafasına dizi ve eliyle müdahalede bulundu. Bu pozisyon sosyalmedyada büyük ses getirdi.

Görüntü: A Spor

HAKEMİN KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Bazı futbolseverler pozisyonun kırmızı kart gerektirdiğini belirterek, maçın hakemi Yiğit Arslan'a tepki gösterdi. Arslan pozisyonda kartına başvurmadı.