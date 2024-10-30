Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakalarında günün maçlarından 19'u tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle:
Kolibri Ağrı 1970- Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-1
Silivrispor- Bellona Kayserispor: 4-2
Muşspor- İnegölspor: 2-1
Osmaniyespor-Serik Belediyespor: 6-0
Ergene Velimeşespor-Sebat Gençlikspor: 0-3
Karacabey Belediyespor-Amasyaspor: 3-0
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kepezspor: 0-0 (Penaltılar: 2-3)
Çimentaş Elazığspor-1293 Mustafakemalpaşaspor: 2-0
Aliağa Futbol- Anadolu Üniversitesi: 2-3
Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor: 1-2
Belediye Derincespor-Tire 2021 FK: 0-1
Karşıyaka-Viranşehir Belediyespor: 1-1 (Penaltılar: 4-3)
Fatsa Belediyespor- Karaman FK: 1-2
Yeşil Yalova FK- Kırklarelispor: 0-4
Küçükçekmece Sinopspor-Merkür Jet Erbaaspor: 3-2
Ankara Demirspor- Erciyes 38 Futbol SK: 3-0
Kırıkkale FK- Yeni Malatyaspor: 2-0
Somaspor- Belediye Kütahyaspor: 0-1
İnegöl Kafkasspor-Atakaş Hatayspor: 0-4
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