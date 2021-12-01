Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Adanaspor: 1 Kocaelispor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Adanaspor, rakibine 2-1 mağlup oldu.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ozan Ergün xx, Çağrı Yıldırım xx, Haydar Avcı xx
Adanaspor: Burak xx, Muhammet xx (Fıratcan dk. 78 x), Cem xx (Bruns dk. 46 x), Harun xx, Kingsley xx, İbrahim xx (Celil dk.46 x), Rüştü xx, Roche xx (Donkor dk.46 x), Ahmethan xx, İsmail xx (Uğurcan dk.46 x), Tetteh xx
Yedekler: Karacic, Evren, Muhammed
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Kocaelispor: İsmet xx, Mevlüt Çelik xx, Mehmet xx, Alpay xx, Semih xx, Diop xx, Denizalp (Atila dk. 73 x), Tisdell xx (Benhur dk. 73 x), Mevlüt Erdinç xxx (İsa dk. 60 x), Dilaver xx, Yiğitbali xx (Yılmaz dk. 90+3?)
Yedekler: Doğukan, Diogo, Musa, Mandjeck, Pereira
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Tetteh (dk. 81) (Adanaspor), Dilaver (dk. 18), Mevlüt Erdinç (dk. 33) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Fıratcan, Uğurcan (Adanaspor), İsmet (Kocaelispor) - ADANA
Kaynak: İHA
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