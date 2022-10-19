Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 2 Ayvalıkgücü Belediyespor: 1 - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 2 Ayvalıkgücü Belediyespor: 1

19.10.2022 16:13
Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 2 Ayvalıkgücü Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

1. dakikada ceza sahası ön çizgisinden kontrol ettiği topu sert bir şekilde vuran Gökhan Hüner, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

35. dakikada Asım'ın ön çizgiden vurduğu topu, kaleci son anda uzanarak kornere gönderdi.

51. dakikada Berkant'ın kaleye yakın mesafeden vurduğu top, üst direğe çarparak dışarı gitti.

62. dakikada ceza sahası içindeki Ömer'in çizgiye yakın noktadan yaptığı ortada, arkada bulunan Berkant kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

89. dakikada Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat xx, Mücahid Adem Çelebi xx, Mehmet Özer xx

Denizlispor: Hüseyin xx, Gökhan Süzen xx, Erdal xx, Hakan xx (Ömer Hasan dk. 46 x), Berkant xx, Okan xx (Emre dk. 46 x), Muhammed xx, Oğuz xx, Bekir xx (Samet dk. 90 ?), Oğuzhan xx (Mustafa dk. 46 x), Asım xx (Muhammet Özkal dk. 70 x)

Yedekler: Abdülkadir, Schwechlen, Emir Toprak, Ramazan, Melik Talha

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Ayvalıkgücü Belediyespor: Deniz xx, Recep xx (Veysel Karani dk. 46 x), Yahya Kemal xx, Samet Önger xx, Celal Baver xx (Hami dk. 58 x), Gökhan Hüner xx (Tugay dk. 58 x), Doğukan xx, Yunus Emre xx (Kemal dk. 68 x), Hasan xx, Sergen xx (Burak dk. 68 x), Ertuğrul xx

Yedekler: Abdülbedi, Mert

Teknik Direktör: Mehmet Yıkılmazdağ

Goller: Gökhan Hüner (dk. 1) (Ayvalıkgücü Belediyespor), Berkant (dk. 62), Erdal (dk. 89) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Recep, Yahya Kemal (Ayvalıkgücü Belediyespor), Berkant (Denizlispor) - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1 Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 2 Ayvalıkgücü Belediyespor: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 2 Ayvalıkgücü Belediyespor: 1 - Son Dakika
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