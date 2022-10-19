Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda A. Denizlispor , evinde karşılaştığı Ayvalıkgücü Belediyespor 'u 2-1 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası: Denizlispor: 2 Ayvalıkgücü Belediyespor: 1 - Son Dakika

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