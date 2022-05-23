Türkiye Kupası Finali'nde Halil Umut Meler düdük çalacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Kupası Finali'nde Halil Umut Meler düdük çalacak

23.05.2022 12:07
Türkiye Kupası Finali'nde Halil Umut Meler düdük çalacak

Kayserispor ile Sivasspor arasında 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Kayserispor ile Sivasspor arasında 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonunun Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak final müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

(İHA)

YORUMLAR
500
Sivasspor ve Kayserispor başkanları, Türkiye Kupası finali hakkında konuştu Sivasspor ve Kayserispor başkanları, Türkiye Kupası finali hakkında konuştu SPOR Demir Grup Sivasspor kupa finali hazırlıklarına başladı SPOR Demir Grup Sivasspor kupa finali hazırlıklarına başladı
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası Finali'nde Halil Umut Meler düdük çalacak - Son Dakika


Son Dakika
12:13 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı
12:01 Denizli'de masaj salonuna fuhuş baskını! Afrikalı kadınlar sınır dışı edildi
11:56 Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:43 Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
11:13 Maç sonu futbolcular birbirine girdi! Ringe dönen sahada 4 sporcu tekme tokat dayak yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 12:35:10. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Kupası Finali'nde Halil Umut Meler düdük çalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement