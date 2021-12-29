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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 5 Kocaelispor: 3 (Uzatmalarda) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 5 Kocaelispor: 3 (Uzatmalarda)

29.12.2021 00:57
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 5 Kocaelispor: 3 (Uzatmalarda)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, Kocaelispor'u konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, Kocaelispor'u konuk etti. Normal süresi 2-2'lik beraberlikle sona eren mücadelede Kasımpaşa, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 5-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ahmet Emin, sağdan ceza sahasına giren Mortadha'yı gördü. Kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada orta sahadan atılan pasta topla buluşan Benhur, soldan ceza sahasına girdi. Donk'u geçip son çizgiye inen bu futbolcunun şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.

39. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Omolo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Varga kayarak müdahale etti. Bu futbolcunun elle oynaması sonucunda hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Benhur geçti. Bu futbolcu sol köşeye sert bir şut gönderirken maça da eşitliği getiren isim oldu. 1-1

49. dakikada Eysseric'in ara pasında topla buluşan Ahmet Emin Engin ceza sahası önüne gelip çok sert bir şut çekti. Önce üst direğe ardından da zemine çarpan top oyun alanına dönerken, yan hakemin uyarısıyla Burak Şeker, gol kararı verdi. 2-1

59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda top savunmadan döndü. Tekrar meşin yuvarlağı önünde bulan Umut direkt kaleyi düşündü ancak Alpay Çelebi, son anda kafayla kaleye giden topa engel oldu.

68. dakikada Omolo'nun orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Pereira, kaleci Erdem'den önce dokundu ve skora tekrar eşitlik getirdi. 2-2

81. dakikada Yusuf Erdoğan'la mücadelesi sonrasında sarı kartla cezalandırılan Pereira, Hakem Burak Şeker'e yaptığı itiraz sonrasında üst üste ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

101. dakikada Donk'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan, uzaktan çok sert vurdu. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak, savunma ve kalecinin bakışları arasında filelere gitti. 3-2

105. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası içindeki sert şutunda savunmadan seken top Eren Elmalı'nın önünde kaldı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eren'in içeriye sert gönderdiği ortada Alpay meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 4-2

110. dakikada savunmadan atılan uzun pasta ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Benhur, Ryan Donk'tan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 4-3

116. dakikada Umut Bozok'la verkaç yaparak ceza sahası içine giren Yusuf Erdoğan, iki savunmacıyla girdiği mücadelede başarılı oldu ve meşin yuvarlak önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden yerden vuruşla topu ağlara yolladı. 5-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker xx, Furkan Ürün xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan Serbest xxx, Eren Elmalı xxx, Doğucan Haspolat xx (Hasan Emre dk. 106 x), Travnik x (Eysseric dk. 46 xxx), Hajradinovic xxx, Mortadha xx (Mehmet Feyzi dk. 91 xx), Ahmet Engin xxx (Yusuf Erdoğan dk. 75 xx), Varga x (Umut Bozok dk. 46 xx)

Yedekler: Harun Tekin, Sakıb Aytaç, Brecka, Taha Veysel, Anıl

Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları x, Semih Karadeniz x, Diogo x, Alpay Çelebi x, Atila Turan x, Mandjeck xx (Dilaver dk. 103 x), Omolo xx (Mevlüt dk. 104 x), Pereira xx, Yiğitali Bayrak x (Mehmet Taş dk. 77 x), Benhur Keser x, Diop x (İlyas Kubilay dk. 87 x)

Yedekler: Doğukan, İsa, Denizalp

Teknik Direktör: Mustafa Şerit Akçay

Goller: Mortadha (dk. 4), Ahmet Emin (dk. 49), Tarkan (dk. 101), Alpay Çelebi (dk. 105 k.k.), Yusuf Erdoğan (dk. 116) (Kasımpaşa), Benhur (dk. 40 pen. ve dk. 110), Pereira (dk. 68) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Pereira (dk. 81) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Varga, Evren Eren, Mortadha, Donk (Kasımpaşa), Semih (Kocaelispor) - İSTANBUL

YORUMLAR
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Türkiye Kupası, Burak Şeker, Ahmet Emin, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 5 Kocaelispor: 3 (Uzatmalarda) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 5 Kocaelispor: 3 (Uzatmalarda) - Son Dakika
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