Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 2 maçla başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu oynanan 2 mücadeleyle başladı. 1923 Afyonkarahisarspor, Ürgüpspor'u 2-1 yenerken Altay sahasında Söke 1970'e 4-2 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, oynanan 2 mücadeleyle başladı.
Kupada bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
1923 Afyonkarahisarspor-Ürgüpspor: 2-1
Altay-Söke 1970: 2-4
Kaynak: AA
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