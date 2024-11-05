Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası\'nda 4. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 58 takım mücadele edecek, eşleşmeler belirlendi.

05.11.2024 16:16
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile TFF ve kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu'nda, 3. eleme turunu geçen 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'den dokuzar olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

Çaykur Rizespor - Silivrispor

Gaziantep FK - Batman Petrolspor

Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor

Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

Karşıyaka - MKE Ankaragücü

Samsunspor - 52 Orduspor

Amed Sportif Faaliyetler - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK

Corendon Alanyaspor - Fethiyespor

Çorluspor 1947 - Manisa FK

Uğur Okulları İstanbulspor - Alanya 1221

Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor

Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor

Tümosan Konyaspor - Kepezspor

Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

Alagöz Holding Iğdır FK - Muşspor

Menemen FK - Çimentaş Elazığspor

Fatih Karagümrük - Sarıyer

İskenderunspor - Tire 2021 FK

Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

Karaman FK - Esenler Erokspor

Central Hospital Ümraniyespor - E Koleji Isparta 32 Spor

1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

Anagold 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

Bursaspor - Artı Değer Vanspor FK

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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