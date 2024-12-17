Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig Ekipleri Tur Atladı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig Ekipleri Tur Atladı

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Süper Lig Ekipleri Tur Atladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmalarının ilk gününde Eyüpspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor, rakiplerini yenerek bir üst tura yükseldi. Bugün oynanan 4 maçta takımlarımız büyük başarı elde etti.

17.12.2024 22:43  Güncelleme: 22:51
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmalarında ilk gün 4 maç oynanırken, Süper Lig ekipleri tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda bugün 4 maç oynandı. Toplam 38 takımın mücadele ettiği bu turun ilk gününde Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor gruplara adını yazdırdı.

Kupada 5. tur karşılaşmalarında heyecan yarın ve 19 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor: 4-1

Konyaspor - Karacabey Belediye Spor: 1-0

Çaykur Rizespor - Van Spor FK: 6-0

Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 3-2 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig Ekipleri Tur Atladı - Son Dakika

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