Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları başlıyor - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları başlıyor

09.05.2022 09:43
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 1-0 kazandığı maçın rövanşında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak.

Diğer yarı final rövanş mücadelesinde ise 11 Mayıs Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor, saat 20.30'da Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Alanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor, rövanş öncesinde avantaj elde etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları başlıyor - Son Dakika
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