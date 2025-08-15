Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Format Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Format Açıklandı

15.08.2025 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, 2025-2026 sezonu için Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi ve tarihleri belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nın formatında değişikliğe gittiğini açıkladı. Yeni formata göre grup aşaması 8 takımlı 3 gruptan oluşacak. Grup aşamasındaki her takım, her torbadan bir takımla olmak üzere 4 maç yapacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maç haftası yer alacak. Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak. Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek" denildi.

Ziraat Türkiye Kupası Eleme Turu ve grup aşaması tarihleri belli oldu

2025-2026 Sezonunda yeni formatı ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası tarihleri belirlendi. 4 Eleme Turu, 24 Takımlı grup aşaması ve final aşamalarından oluşan kupanın; eleme turu ve grup aşamasının tarihleri şu şekilde:

1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

Grup aşaması 1. maçlar: 23-24-25 Aralık

Grup aşaması 2. maçlar: 13-14-15 Ocak

Grup aşaması 3. maçlar: 3-4-5 Şubat

Grup aşaması 4. maçlar: 3-4-5 Mart - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Etkinlikler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Format Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı Arda Turan kırmızı kart sonrası çıldırdı
Beşiktaş transferi bitirdi Taylan Bulut İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem’den acı haber Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Hüseyin İldem'den acı haber
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu Trafikte döner bıçağıyla tehditler savurdu
Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü Kargo uçağı havalimanına inişte faciadan döndü
Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi Erkek arkadaşından kaçarken yakalandı, kendini köprüden atmak istedi
3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı 3-0 yenildikleri maçın rövanşında 18. dakikada 10 kişi kalan Brondby farklı kazanarak turladı
Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı: Zaman daralıyor Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Zaman daralıyor

19:48
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 20:29:22. #7.11#
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Format Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.