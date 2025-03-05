Ziya Akçelen: 'Toparlanıp Önümüze Bakacağız'

Spor

- Ziya Akçeken: "Bir an önce toparlanıp önümüze bakacağız"

ÇORUM - Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçelen, Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz kazanıp tekrar play-off kotasında olmak, puan farkını biraz daha açmak istiyorduk. Ama maalesef olmadı. Bir an önce toparlanıp önümüze bakacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig 28. hafta karşılaşmasında Çorum FK evinde Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıya iyi başladıklarını, ancak daha sonra istediklerini yapamadıklarını belirten Akçeken, "Öncelikle böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Taraftarlarımızı üzdüğümüz için biz de çok üzgünüz. Aslında maça çok da iyi başladık. Pozisyonlarımız da var. Rakip ile ilgili yaptığımız analizlerde alan baskısıyla başlayacağımızın doğru olacağını kararlaştırmıştık. İlk yarı istatistiklere baktığımızda 15 kez rakip ceza sahasına girmişiz. Bunun 4-5 tanesi çok net pozisyonlar. Ama bunları değerlendiremiyoruz, birkaç haftadır böyle. Rakibin, sadece ikinci bölgede kalarak bizi zorlayacağını biliyorduk. Konuşarak önlem almamız gerektiğimi söyledik. Bunu da ilk 45 dakika iyi götürdük. İkinci yarı uyarılarımızı yaptık, tempoyu biraz daha arttırmamız gerektiğini, oyunun yönünü hızlı değiştirmemizle pozisyon bulabileceğimizi söyledik. Nitekim, çok kötü bir başlangıç yaptık. Pas hataları bir hastalık haline geldi. Geçen hafta, bu hafta rakibin geldiği ilk top gol oluyor" açıklamasında bulundu.

"İkinci yarı bizim için hayal kırıklığı"

İkinci golün kaptırdığı bir topla yenildiğini söyleyen Akçeken, "Fiziksel olarak ligin iyi takımlarından birisi. Bugün de iyi mücadele ettiler. Onlar kazanıp play-off potasında yer almak istiyorlar. Bunu başardılar. Ama bizim hayalimiz bugün bu değildi. Biz kazanıp tekrar play-off kotasında olmak, puan farkını biraz daha açmak istiyorduk. Ama maalesef olmadı. Bir an önce toparlanıp önümüze bakacağız. Yapmamız gereken bu. Dediğim gibi, kötü bir futbol yok. İlk 45 dakika oyunu domine eden, pozisyonlar bulan taraftık ama maalesef ikinci yarı bizim için hayal kırıklığı. Bir dahaki hafta Gençlerbirliği maçı var. Orada telafi etmeye çalışacağız" diye konuştu.