AGM Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge, milli takım görevinde

Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge, Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından 26-31 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Türkiye Open Taekwondo Turnuvası'nda, milli takım antrenörü olarak görevlendirildi. Farklı ülkelerden çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek dev turnuva; yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılacak.

Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü antrenörü Ziya Cönge, bu görevlendirmenin büyük bir sorumluluk ve gurur olduğunu belirterek şunları söyledi: "Antalya'da düzenlenecek Türkiye Open'da, Yıldızlar kategorisinde Milli Takım Antrenörü olarak görev alacağım. Çalışmalarımızda desteğiyle her zaman yanımızda olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a ve beni bu göreve layık gördüğü için Federasyon Başkanımız Bahri Tanrıkulu'na teşekkür ederim. Bu görev benim için büyük bir sorumluluk ve gurur. Ülkemizi ve Aliağamızı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." - İZMİR