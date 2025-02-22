Süper Lig devi Galatasaray'ın kısa süre önce yollarını ayırdığı Hakim Ziyech'in kardeşi sarı-kırmızılı taraftarları çıldırtan bir harekete imza attı.
Yıldız futbolcunun kardeşi AZ Alkmaar'a toplamda 6-3'lük skorla elenen Galatasaray ile sosyal medya hesabından resmen dalga geçti.
İşte o paylaşım;
Ziyech, Ağustos 2023'te geldiği Galatasaray'da toplamda çıktığı 34 maçta sekiz gol ve dört asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Ziyech'in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket - Son Dakika
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