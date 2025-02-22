Ziyech'in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket - Son Dakika
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Spor

Ziyech'in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket

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Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech'in kardeşi sarı-kırmızılıların Avrupa'dan elenmesiyle dalga geçti. Ziyech'in kardeşinin paylaşımı taraftarlardan büyük tepki çekti.

22.02.2025 14:35  Güncelleme: 14:57
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Süper Lig devi Galatasaray'ın kısa süre önce yollarını ayırdığı Hakim Ziyech'in kardeşi sarı-kırmızılı taraftarları çıldırtan bir harekete imza attı.

Yıldız futbolcunun kardeşi AZ Alkmaar'a toplamda 6-3'lük skorla elenen Galatasaray ile sosyal medya hesabından resmen dalga geçti.

İşte o paylaşım;

Ziyech'in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket

12 GOLE KATKI SAĞLADI

Ziyech, Ağustos 2023'te geldiği Galatasaray'da toplamda çıktığı 34 maçta sekiz gol ve dört asistlik performans sergiledi.

Ziyech\'in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket

Hakim Ziyech, Galatasaray, Futbol, Gündem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziyech'in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Göztepeli:
    yedikleri doydukları yere ihanet nankörlük, kendi karakterini göstermiş. çıkar bi yerlerinden. içimizde de hayin çok. ülkedeki tüm tahriklere rağmen kendi kişiliğime saygımdan çok şükür avrupada tüm Türk takımlarını destekliyorum. 95 0 Yanıtla
  • Burak:
    gs ziyech, bjkde aboubakar, bizde kruse, ve daha niceleri... bunlara milli servetimizi yediriyoruz, vergileri de bizden çıkıyor yazık. yedikleri kaba pisleyen sürekli dönen feRat gibi oelar :D yerden çimur da güya kişilik analizi testi falan zırvalıyordu o da ayrı mesele bunu yakıştırmış demek ki :D 58 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Araplar... 42 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ziyech ailesinin heykelini dikelim bunlar bizden çıktı rabbim sizi çoğaltsın inşallah Allah razı olsun sizlerden 1 31 Yanıtla
  • Casper:
    İmansız Galatasaray'ın Ekmeğini Yedin Adi 16 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    SONRA DEDİMKİ İYİKİ BEŞİKTAŞLIYIM 1 19 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SAHTEKAR TIPLER BIR DAHA FAS, CEZAYİR, TUNUS DAN OYUNCU ISTEMIYORUZ 14 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SONRA DEDIM KI IYI KI 8TAŞ EZIKLERINDEN DEĞİLİM. SMALL SEMT TAKIMI KOCANIZ GALATASARAY ILE YARIŞ YAPIYOR 14 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    8TAŞ = EZİKLİK 8 2 Yanıtla
  • Osman Koç:
    bu bitti kardeşi çıktı şimdi lo oğlum bi gidin 7 2 Yanıtla
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