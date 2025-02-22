Ziyech\'in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket

Burak:

gs ziyech, bjkde aboubakar, bizde kruse, ve daha niceleri... bunlara milli servetimizi yediriyoruz, vergileri de bizden çıkıyor yazık. yedikleri kaba pisleyen sürekli dönen feRat gibi oelar :D yerden çimur da güya kişilik analizi testi falan zırvalıyordu o da ayrı mesele bunu yakıştırmış demek ki :D