Zobalı\'dan Jandarma ERVA Spor Okulu\'na Ziyaret

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Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Selahattin Zobalı; Kocasinan Jandarma ERVA Spor Okulu'nu ziyaret etti.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Selahattin Zobalı; Kocasinan Jandarma ERVA Spor Okulu'nu ziyaret ederek antrenör ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin Taekwondo antrenmanına da katılan Zobalı; ziyaret sonunda öğrencilere Taekwondo elbisesi ve ekipmanlarıdağıttı. - KAYSERİ