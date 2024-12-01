Zobalı\'dan Jandarma ERVA Spor Okulu\'na Ziyaret

Kayseri İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Selahattin Zobalı; Kocasinan Jandarma ERVA Spor Okulu'nu ziyaret etti.
İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Selahattin Zobalı; Kocasinan Jandarma ERVA Spor Okulu'nu ziyaret ederek antrenör ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin Taekwondo antrenmanına da katılan Zobalı; ziyaret sonunda öğrencilere Taekwondo elbisesi ve ekipmanlarıdağıttı. - KAYSERİ
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