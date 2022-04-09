Zonguldak Kömürspor – 1928 Bucaspor: 1-1 - Son Dakika
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Zonguldak Kömürspor – 1928 Bucaspor: 1-1

09.04.2022 18:43
Zonguldak Kömürspor – 1928 Bucaspor: 1-1

STAT: Karaelmas Kemal KöksalHAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xxx), Selim Şenöz (xxx), Çağrı Ateş (xxx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Egemen (xx), Selim (x) (Dk. 46 Muhammed Ali x), Hakan (xx), Ali x, Emre (xx), Sefa (x) (Dk. 90+4 Hüseyin), Ercüment (xx) (Dk. 71 Rıdvan), Aykut (x), Eyüp (xxx), Embiya (Dk.

STAT: Karaelmas Kemal Köksal

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xxx), Selim Şenöz (xxx), Çağrı Ateş (xxx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Egemen (xx), Selim (x) (Dk. 46 Muhammed Ali x), Hakan (xx), Ali x, Emre (xx), Sefa (x) (Dk. 90+4 Hüseyin), Ercüment (xx) (Dk. 71 Rıdvan), Aykut (x), Eyüp (xxx), Embiya (Dk. 70 Tezcan), Fatih (xx) (Dk. 70 Murathan)1928 BUCASPOR: Şener (xxx), Onur (xx), Eycan (xx) (Dk. 59 Gökhan x), Alper (xx), Mustafa (x) (Dk. 59 Saruhan x), Cuma (xx), Metin (x), Enes (xxx), Yusuf (xx) (Dk. 59 Ahmet x), Berke (xxx) (Dk. 83 Recep x), Tunç (xx)GOLLER: Dk. 56 Ercüment (Zonguldak Kömürspor), Dk. 78 Ali Osman (K.K) (Bucaspor)SARI KARTLAR: Ercüment (Zonguldak Kömürspor), Onur, Yusuf (1928 Bucaspor).TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Bucaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, maça Otizmli çocuklarla el ele çıktı.

Zonguldak Kömürspor – 1928 Bucaspor: 1-1
Zonguldak Kömürspor – 1928 Bucaspor: 1-1
Zonguldak Kömürspor – 1928 Bucaspor: 1-1
Zonguldak Kömürspor – 1928 Bucaspor: 1-1
YORUMLAR
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TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 1928 Bucaspor: 1 TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 1 1928 Bucaspor: 1 Çocuklardan oklarıyla büyük başarı sergiledi Çocuklardan oklarıyla büyük başarı sergiledi

Muhammed Ali, Zonguldak, Bucaspor, Eyüp, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor – 1928 Bucaspor: 1-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak Kömürspor – 1928 Bucaspor: 1-1 - Son Dakika
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