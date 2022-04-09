STAT: Karaelmas Kemal KöksalHAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xxx), Selim Şenöz (xxx), Çağrı Ateş (xxx)ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Egemen (xx), Selim (x) (Dk. 46 Muhammed Ali x), Hakan (xx), Ali x, Emre (xx), Sefa (x) (Dk. 90+4 Hüseyin), Ercüment (xx) (Dk. 71 Rıdvan), Aykut (x), Eyüp (xxx), Embiya (Dk. 70 Tezcan), Fatih (xx) (Dk. 70 Murathan)1928 BUCASPOR: Şener (xxx), Onur (xx), Eycan (xx) (Dk. 59 Gökhan x), Alper (xx), Mustafa (x) (Dk. 59 Saruhan x), Cuma (xx), Metin (x), Enes (xxx), Yusuf (xx) (Dk. 59 Ahmet x), Berke (xxx) (Dk. 83 Recep x), Tunç (xx)GOLLER: Dk. 56 Ercüment (Zonguldak Kömürspor), Dk. 78 Ali Osman (K.K) (Bucaspor)SARI KARTLAR: Ercüment (Zonguldak Kömürspor), Onur, Yusuf (1928 Bucaspor).TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Bucaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, maça Otizmli çocuklarla el ele çıktı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Zonguldak Kömürspor – 1928 Bucaspor: 1-1 - Son Dakika