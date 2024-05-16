Zonguldak Kömürspor Başkanı: Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike var mı yok mu buna karar versinler - Son Dakika
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Zonguldak Kömürspor Başkanı: Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike var mı yok mu buna karar versinler

Zonguldak Kömürspor Başkanı: Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike var mı yok mu buna karar versinler

Zonguldak Kömürspor Başkanı Mehmet Salih Demir, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike iddialarının araştırılmasını istedi. Demir, Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun maçla ilgili karar vermesini ve ek rapor almasını talep etti. Ayrıca, Zonguldak Valiliği izin verirse taraftarların Madenci Anıtı'nda toplanıp yürüyüş yapacaklarını belirtti. Demir, kararın uzamasını istemediklerini ve şike iddialarının kesin olduğunu savundu.

16.05.2024 14:41
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Zonguldak Kömür spor Başkanı Mehmet Salih Demir, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan ve 0-0 biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçındaki iddialara ilişkin, "Biz 3. Lig'de de mücadele ederiz. Biz, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike var mı yok mu bunun meydana çıkarılmasını istiyoruz. Etik Kurulu toplansın, şike var mı yok mu buna karar versinler. Başka bir şey istemiyoruz." dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir, karşılaşmaya ilişkin hakem ve gözlemci raporlarına ulaşamadıklarını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulunun kısa sürede toplanıp maçla ilgili kararı vermesini istediklerini dile getiren Demir, "Buna karar vermeden önce hakemlerden, gözlemcilerden ek rapor alınması önemlidir. Çünkü ek rapor alındığı takdirde bu maçın bırakın tamamını izlemeyi, 15 dakikasını bile Etik Kurulu izlerse, biraz vicdanları varsa bu maçta şike olduğuna karar vereceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Salih Demir, Zonguldak Valiliğinin izin vermesi halinde 26 Mayıs Pazar saat 15.00'te Madenci Anıtı'nda toplanıp üniversite kavşağına kadar yürüyeceklerini aktararak, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sadece şike olup olmadığını değil bu maçın bahis oyunlarını da takip ediyor. Başsavcılığın takip etmesi uzun süre alacaktır. Bu sezona yansıması olacağını düşünmüyorum ama bunların da cezası varsa çekmelerini istiyoruz. Dilekçemizi vermiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Konunun uzamasını istemediklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bu maçı seyretsinler, ek hakem ve gözlemci raporlarını alsınlar, şike var mı, yok mu bir an önce karar versinler. Herkes gardını alsın. Biz 3. Lig'de mi mücadele edeceğiz, 2. Lig'de mi mücadele edeceğiz ona karar versinler. Alt lige düşmesi önemli değil. Biz 3. Lig'de de mücadele ederiz. Biz, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike var mı, yok mu bunun meydana çıkarılmasını istiyoruz. Etik Kurulu toplansın, şike var mı yok mu buna karar versinler. Başka bir şey istemiyoruz."

Mehmet Salih Demir, yakın zamanda karar verilmezse yeni sezon başladıktan sonra kararın hiçbir faydasının olmayacağını savunarak, "Ulusal yayın yapan spor kanalları bu işin içinde. Onlar şike iddiası diyor. Ben şike iddiası demiyorum, burada şike vardır. Yüzde 1 değil, yüzde 100 şike vardır." iddiasında bulundu.

Tribün lideri Miraç Balcı da verilecek kararın örnek olmasını istediklerini, taraftarlar büyük bir yürüyüş yapacaklarını aktardı.

Kaynak: AA

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