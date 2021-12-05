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Zonguldak Kömürspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1 - Son Dakika

Zonguldak Kömürspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

05.12.2021 15:43
Zonguldak Kömürspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

STAT: Kemal KöksalHAKEMLER: Mustafa Hakan Belder (xx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xx), Mehmet Dura (xx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Selim (xx), Rıdvan (x)(Dk.76 Şahinali x), Eray (xx)(Dk.76 Berat xxx), Eyüp (xx), Atilla (xx), Hakan (xx), Emre (xx), Ali Osman (x)(Dk.

STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER:  Mustafa Hakan Belder (xx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xx), Mehmet Dura (xx)    ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Selim (xx), Rıdvan (x)(Dk.76 Şahinali x), Eray (xx)(Dk.76 Berat xxx), Eyüp (xx), Atilla (xx), Hakan (xx), Emre (xx), Ali Osman (x)(Dk.75 Ertuğrul x), Fatih (xxx), Emre (xx)KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Burak (xx) - Fatih (xx), Ahmet (xx), Adem (xx), Güray (x)(Dk.46 Şener xx), Mustafa (xx), Salim (xx)(Dk.62 Görkem x), Ali (xx), Ömer (x)(Dk.63 Batuhan xx), Mehmet Ali (xx)(Dk.78 Çağrı x), Can (x)GOLLER: Dk. 6 Fatih, Dk. 90+4 Berat (Zonguldak Kömürspor), Dk. 63 Batuhan (Karatay Termal 1922 Konyaspor)SARI KARTLAR: Ali Osman, Rıdvan, Hakan, Selim, Fatih, Ertuğrul (Zonguldak Kömürspor), Görkem, Batuhan, Şener, Çağrı Yağız (Karatay Termal 1922 Konyaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 2-1 yendi.

Zonguldak Kömürspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Zonguldak Kömürspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Zonguldak Kömürspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Zonguldak Kömürspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

Zonguldak, Konyaspor, Termal, Eyüp, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Zonguldak Kömürspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Zonguldak Kömürspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1 - Son Dakika
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