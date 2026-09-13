Zonguldak Kömürspor maçı öncesi taraftarlar polis barikatına saldırdı, biber gazı kullanıldı - Son Dakika
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Zonguldak Kömürspor maçı öncesi taraftarlar polis barikatına saldırdı, biber gazı kullanıldı

Zonguldak Kömürspor maçı öncesi taraftarlar polis barikatına saldırdı, biber gazı kullanıldı
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Zonguldak'ta Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu arasındaki TFF 3'üncü Lig maçı öncesi taraftarlar arasında arbede çıktı. Bazı taraftarlar polis barikatına saldırınca ekipler biber gazıyla müdahale etti, gerginlik tribünlerde de sürdü.

ZONGULDAK'ta Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu arasındaki mücadele öncesi taraftarlar arasında arbede yaşandı. Bazı taraftarlar polis barikatına saldırarak ekiplere zor anlar yaşattı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 2'nci hafta karşılaşmasında Zonguldak Kömürspor ile Karabük İdman Yurdu arasında saat 16.30'da başlayan maç için taraftarlar Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda geldi. Stadın çevresinde taraftar gruplarının karşılaşması sonucu aralarında gerginlik çıktı. Bazı taraftarlar polis barikatlarına saldırırken ekiplere zor anlar yaşattı. Gerginlik tribünlerde de devam ederken, karşılıklı küfürlü tezahüratlarda bulunuldu. Zaman zaman arbede yaşanırken polis biber gazı kullanarak müdahale etti.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Zonguldak Kömürspor maçı öncesi taraftarlar polis barikatına saldırdı, biber gazı kullanıldı - Son Dakika
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