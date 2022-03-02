ZONGULDAK - Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti - Son Dakika
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ZONGULDAK - Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti

02.03.2022 14:35

Zonguldak'ta amatör ligde mücadele eden Karamansporlu futbolcular, elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti.

Zonguldak'ta amatör ligde mücadele eden Karamansporlu futbolcular, elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti.

Zonguldak 1. Amatör Ligi Merkez B Grubu'nda yer alan Karamanspor ile Zonguldak Gençlikspor, Fener Sahası'nda karşılaştı.

Karamansporlu futbolcular, aleyhlerine kararlar verildiği gerekçesiyle hakemleri protesto etmek amacıyla başlama düdüğünün çalınmasının ardından 30 saniye boyunca elleriyle gözlerini kapatarak topa dokunmadı.

Karşı takımın oyuncuları da 30 saniye boyunca karşılaşmaya devam etmeyerek fair play örneği gösterdi.

Öte yandan, Karamansporlu futbolcuların geçen hafta oynanan Maden İşçileri Topbaşıspor maçında da aynı tepkiyi gösterdikleri, sonraki haftalarda da protestoyu sürdürecekleri belirtildi.

ZONGULDAK - Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti
ZONGULDAK - Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti
ZONGULDAK - Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti
ZONGULDAK - Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti

YORUMLAR
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Fenerbahçe, Zonguldak, Protesto, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ZONGULDAK - Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti - Son Dakika


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