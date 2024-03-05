Zonguldak\'ta İki Kardeş Hakem Aynı Maçta Görev Aldı

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Zonguldak'ta Süper Amatör Lig'de Çaycumaspor ile İhsaniyespor arasında oynanan müsabakanın orta hakemliğini Yunus Emre Yüksel yaparken, yardımcı hakemliğini ise kardeşi Emir Yüksel yaptı.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig'te iki kardeş hakem aynı maçta görev aldı. İhsaniyespor ile Çaycumaspor arasında oynanan karşılaşmanın orta hakemliğini Yunus Emre Yüksel yaparken, aynı maçın yardımcı hakemliğini ise Emir Yüksel yaptı.

Bölgesel Amatör Lig Hakemi Yunus Emre Yüksel'in yönettiği maçta, kardeşi Emir Yüksel de yardımcı hakem olarak görev yaptı. İki kardeş bir maçta ilk kez görev yaparken, yardımcı hakem Emir Yüksel ise kariyerinde ilk kez Süper Lig maçına çıktı. 14 golün atıldığı maçta ise iki kardeş verdikleri kararlar ile tam not aldı. Öte yandan maçın diğer yardımcı hakemi ise Umut Ateş oldu. - ZONGULDAK