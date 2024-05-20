Zonguldak\'ta Karadenizspor-Kdz. Ereğli Spor maçı olaylar nedeniyle tatil edildi

Spor

Zonguldak 2. Amatör küme Ereğli grubunda oynanan ve büyük bir gerilime sahne olan Karadenizspor-Kdz. Ereğli Spor maçı, son dakikalarda yaşanan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edildi.

Karadenizspor'un 2-1 üstünlüğü ile geçen maçın 90+3. dakikasında, sahada yaşanan kırmızı kartlar sonucunda Karadenizspor yeterli sayıda oyuncuya sahip olmadığı için maç durduruldu. Olaylar sırasında polis müdalesi de yaşandı ve gergin anlar yaşandı. Karadenizsporlu futbolcular maçın hakemi Emre Tamboğa'ya saldırı teşebbüsünde bulundu. Karadenizspor'dan Volkan Aydeniz, Caner Karanlık, Yasin Ölmez, Osman Karadeniz, Çağrı Bahadır ve Emircan Kocaman kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kdz. Ereğli Spor'dan ise Emre Karakaş kırmızı kartla cezalandırıldı. - ZONGULDAK