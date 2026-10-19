Zonguldakspor sahasında 2-1 kazandı, Ali Çalış takımın eksiklerini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldakspor sahasında 2-1 kazandı, Ali Çalış takımın eksiklerini vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldakspor sahasında 2-1 kazandı, Ali Çalış takımın eksiklerini vurguladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldakspor, TFF 3. Lig 1. Grup 7. haftasında Büyükçekmece Gücü FK'yı 2-1 yendi. Teknik Direktör Ali Çalış, taraftar önündeki galibiyetten mutlu olduklarını ancak takımın daha çok eksiği bulunduğunu ve bunları gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Zonguldakspor Teknik Direktörü Ali Çalış, Büyükçekmece Gücü FK karşısında elde ettikleri 2-1'lik galibiyetin ardından takımın performansını değerlendirdi. Oyuncularının gelişiminden memnun olduğunu belirten Çalış, eksiklerinin bulunduğunu ve bunları gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 7. haftasında Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda Büyükçekmece Gücü FK'yı konuk eden Zonguldakspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ali Çalış, hem alınan sonucu hem de takımın gelişim sürecini değerlendirdi.

Kendi sahalarında taraftarlarının önünde kazanmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Çalış, galibiyetin sevincini tribünlerdeki taraftarlarla paylaşmanın kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Takımın ortaya koyduğu gelişimi olumlu bulduğunu ancak henüz istedikleri seviyeye ulaşmadıklarını anlatan Çalış, "Takımın gelişiminden memnunum, bunu daha önce söylemiştim ama daha çok eksiğimiz var, daha çok üzerine koymamız lazım. Onun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Büyükçekmece Gücü FK karşısında alınan galibiyete de değinen Çalış, iç sahada taraftar desteğiyle kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Maç için tabii ki mutluyuz. Çünkü kendi sahamızda, seyircimizin önünde onlarla birlikte galibiyet mutluluğu yaşamak bizleri mutlu etti. Umarız daha nicelerini hep beraber yaşarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Galibiyete rağmen takımın eksiklerine vurgu yapan Çalış, oyuncuların gelişimini sürdürmesi ve mevcut performansın üzerine çıkılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuBüyükçekmeceAli ÇalışFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
4 aylık evlilik kanlı bitti Önce eşini sonra kendisini vurdu 4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:48
Savaş alanına dönen Fransa’da “sokağa çıkma yasağı“ talimatı
Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 15:31:29. #7.12#
SON DAKİKA: Zonguldakspor sahasında 2-1 kazandı, Ali Çalış takımın eksiklerini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei