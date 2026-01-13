Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı - Son Dakika
Spor

Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı

Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
13.01.2026 18:31
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kocaelispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, yan hakemin üzerine yürüdü. Genç teknik adamı yardımcıları sakinleştirmekte zorlanırken, Burak Yılmaz'ın sık sık yardımcılarından kurtularak hakeme doğru koşmaya çalıştığı görüldü. Genç hoca, kendisini tutan yardımcısının da boğazını sıktı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Gaziantep FK ile Kocaelispor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya mücadelenin ilk dakikalarında yaşanan bir olay damga vurdu.

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 11. dakikasında Gaziantep FK'li futbolcu Tayyip Talha Sanuç, rakibine sert bir müdahalede bulundu. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, Tayyip Talha'ya sarı kart gösterdi. VAR Hakemi Yasin Kol'un uyarısının ardından pozisyonu inceleyen Burak Pakkan, Tayyip Talha'ya kırmızı kart gösterdi.

BURAK YILMAZ HAKEME SALDIRMAYA KALKTI

Bu karar sonrası kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Burak Yılmaz çileden çıktı. Hakemin kararına isyan eden genç teknik adam, yan hakemin üzerine yürüdü. Bu anlarda Burak Pakkan, Burak Yılmaz'ı da kırmızı kartla oyundan attı. Oldukça sinirli olduğu görülen Burak Yılmaz'ı yardımcıları sakinleştirmekte güçlük çekti. Burak Yılmaz'ın sık sık yardımcılarından kurtulmaya çalışarak hakeme doğru koşmaya çalıştığı, kendisini tutan yardımcısının da boğazını sıktığı görüldü.

İşte o anlar:

Görüntü: A Spor
Görüntü: A Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    ya şunu türk futbolundan men edin yıldık usandık 31 6 Yanıtla
  • rwjmdfhmfj rwjmdfhmfj:
    Zamanında egosunu tatmin edemediği otobüs şöföründen ders çıkartamamış. 22 4 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bunun stada ğitişi bile yasaklanmalı 18 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı - Son Dakika
