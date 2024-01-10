Zorbay Küçük, Sivasspor\'un 10. maçını yönetecek

Sivasspor- Galatasaray maçının orta hakemi olarak atanan Zorbay Küçük, kırmızı-beyazlı takımın 10. kez maçını yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük, Sivasspor'un 10. kez maçını yönetecek. Hakem Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı geride kalan 9 müsabakada Sivasspor 5 galibiyet alırken 1 kez de berabere kaldı. Yiğidolar 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Küçük, bu sezon ikinci kez Sivasspor maçı yönetecek. Sivasspor, hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği maçta son olarak bu sezon deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilmişti.

Zorbay Küçük'ün yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Konyaspor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 4 - Galatasaray: 3

Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0

Alanyaspor: 3 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1

Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0

Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3

Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0 - SİVAS