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Zorbay Küçük, Sivasspor'un 10. maçını yönetecek - Son Dakika
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Zorbay Küçük, Sivasspor'un 10. maçını yönetecek

Sivasspor-Galatasaray maçının orta hakemi olarak atanan Zorbay Küçük, kırmızı-beyazlı takımın 10. kez maçını yönetecek. Küçük, daha önce yönettiği maçlarda Sivasspor'un 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldığını gördü.

Zorbay Küçük, Sivasspor\'un 10. maçını yönetecek
10.01.2024 - 12:18,  Güncelleme: 12:19
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Sivasspor- Galatasaray maçının orta hakemi olarak atanan Zorbay Küçük, kırmızı-beyazlı takımın 10. kez maçını yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük, Sivasspor'un 10. kez maçını yönetecek. Hakem Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı geride kalan 9 müsabakada Sivasspor 5 galibiyet alırken 1 kez de berabere kaldı. Yiğidolar 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Küçük, bu sezon ikinci kez Sivasspor maçı yönetecek. Sivasspor, hakem Zorbay Küçük'ün yönettiği maçta son olarak bu sezon deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilmişti.

Zorbay Küçük'ün yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Konyaspor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 4 - Galatasaray: 3

Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0

Alanyaspor: 3 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1

Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0

Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3

Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0 - SİVAS

Kaynak: İHA
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