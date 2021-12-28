ZTK 5'inci Turu'nda perşembe günü görev yapacak hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda 30 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Oynanacak karşılaşmalar, başlama saatleri ve görev yapacak hakemler şöyle:30 Aralık Perşembe13: 00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor (Alper Ulusoy)15: 00 İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor (Sarper Barış Saka)15.00 Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediye Spor (Alper Akarsu)17: 00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Bahattin Şimşek)18: 30 Gaziantep FK - Bursaspor (Ümit Öztürk)
21: 00 Beşiktaş - Altay (Ali Şansalan)
Kaynak: DHA
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